İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.
26.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:22
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.
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Kaynak: Dunya.com