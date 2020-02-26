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İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.

26.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:22
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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