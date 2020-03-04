İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92'ye yükseldi
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İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92'ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti.

04.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:59
İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92'ye yükseldi

'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 içerisinde 586 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, böylelikle virüsü taşıyan kişi sayısının 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurdu.


Kaynak: DHA

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