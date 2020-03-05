Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi
Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve İran'da 107 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs nedeniyle komşuda okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle İran'da şu ana dek 107 kişi hayatını kaybetti. İran lideri Ruhani'nin tüm ülkeye yayıldığını duyurduğu virüs sebebiyle İran'da 20 Mart'a kadar tüm okullar ve üniversiteler tatil edildi.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ölümcül virüs İran'ın tamamında etkisini gösterirken okullar ve üniversiteler 20 Mart'a tatil edildi.
107 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, vaka sayısının ise 3 bin 513'e yükseldiğini açıkladı.
TÜM SPOR FAALİYETLERİ DURDURULDU
İran'da, Koronavirüsü Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu. Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.
TÜM İRAN'A YAYILDI
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haber Videosu: Koronavirüs nedeniyle İran'da okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi
-
dua gücü korurdu sizi ya gerek yoktu önlem almanıza. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Dua işe yaramadı. Nefesimiz kuvvetli değilmişYayından Kaldır
-
Acayip abarttılar bu uyduruk virüsü. Bulaşan insanların çoğu iyileşiyor zaten. Bol sarımsak, turşu, şalgam tükenirseniz, a ve d vitamini içeren besinler yerseniz hiçbir şey olmaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hani bir şey yapmayacaktınız, böbürlenmiştiniz!Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
Dış mihrakların oyununa geldikYayından Kaldır