İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye...
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.
04.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:10
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.
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Kaynak: AA