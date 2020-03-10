İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 291'e yükseldi
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Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 291'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 291'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 54 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 291'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının 881 artarak 8 bin 42'ye ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 731 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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