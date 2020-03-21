İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1556'ya yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 kişi artarak 1556'ya yükseldi.
21.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:23
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 kişi artarak 1556'ya yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com