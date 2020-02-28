İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e yükseldi
İran'da koronavirüs salgını hızla yayılırken, 8 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde ölenlerin sayısı 34'e ulaşırken, vaka sayısı da 388'e yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre 8 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
ÇİN'DEN SONRA ÖLÜ SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU ÜLKE, İRAN
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısı ülke genelinde 34'e, vaka sayısının da 388'e yükseldiğini belirtti. Böylelikle virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den sonra koronavirüsten ölümün en fazla yaşandığı ülke oldu.
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Kaynak: AA