: İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e yükseldi

28.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:26

İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı ülke genelinde 34'e vaka sayısı da 388'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre 8 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇİN'DEN SONRA ÖLÜ SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU ÜLKE, İRAN

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısı ülke genelinde 34'e, vaka sayısının da 388'e yükseldiğini belirtti. Böylelikle virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den sonra koronavirüsten ölümün en fazla yaşandığı ülke oldu.

Kaynak: AA

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