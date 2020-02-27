İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e...
Haberler » Güncel » İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e... - Haber

İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e...

İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

27.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:28
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e...

'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler