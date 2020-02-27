İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e...
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.
27.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:28
İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.
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Kaynak: AA