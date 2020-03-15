İran'da koronavirüs nedeniyle 2. tur milletvekili seçimleri ertelendi
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İran'da koronavirüs nedeniyle 2. tur milletvekili seçimleri ertelendi

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11. dönem 2. tur milletvekili seçimlerinin ertelendiğini söyledi.

15.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:36
İran'da koronavirüs nedeniyle 2. tur milletvekili seçimleri ertelendi

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11. dönem 2. tur milletvekili seçimlerinin ertelendiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kedhudayi, "Koronavirüsle mücadele dikkate alınarak 11. dönem 2. tur milletvekili seçimleri 11 Eylül'e ertelenmiştir." dedi.

Ülke genelinde 11 seçim bölgesinde tekrarlanacak seçimlerin 17 Nisan 2020 günü yapılması bekleniyordu.

İylam eyaletinde pasajlar kapatıldı

İylam Sanayi, Maden ve Ticaret Müdür Yardımcısı Said Şerifi, İylam eyaletinde Kovid-19 salgınının önüne geçmek için pasaj ve iş merkezlerinin kapatıldığını açıkladı.

Uzmanlar Meclisi Üyesi Bathai koronavirüse yakalandı


Öte yandan, Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani'nin de Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.


Bathai'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bathai'de koronavirüs tespit edilmiştir. Hastanede tedavi altındadır." ifadelerine yer verildi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede vaka sayısı 12 bini aşarken, can kaybı 611'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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