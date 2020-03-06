İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin...
İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.
06.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:56
İran'da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.
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Kaynak: AA