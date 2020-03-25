İran'da koronavirüs nedeniyle 143 kişi daha hayatını kaybetti İran'da, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

İran 'da, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 206 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 27 bin 17'ye çıktığını duyurdu. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 9 bin 625 kişi olduğu ifade edildi.

- Tahran - Tahran Kaynak: DHA