İran'da koronavirüs nedeniyle 143 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.
25.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:35
İran'da, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.
- Tahran
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 206 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 27 bin 17'ye çıktığını duyurdu. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 9 bin 625 kişi olduğu ifade edildi.
- Tahran
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Kaynak: DHA