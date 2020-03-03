İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2...
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İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2...

İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.

03.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:50
İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2...

'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.

Kaynak: AA

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