İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bini aştı.
18.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:06
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bini aştı.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 95 bin 661 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Kaynak: AA