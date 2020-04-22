İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 94 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi.
22.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:26
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 94 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 391'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1194 artarak 85 bin 996'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 311'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 63 bin 113 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Kaynak: AA