İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 94 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 94 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 391'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1194 artarak 85 bin 996'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 311'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 63 bin 113 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA