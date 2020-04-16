İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

16.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:56
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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