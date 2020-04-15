İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi - Haberler
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Güncel

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.

15.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:06
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 4 bin 777'ye yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 94 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 777'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1512 artarak 76 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 643'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 49 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 13:52:10. #1.15#
title