İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e yükseldi.

13.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:42
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 585'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1617 artarak 73 bin 303'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 877'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 45 bin 983 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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