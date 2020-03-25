İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur ayrıca 9 bin 625 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA