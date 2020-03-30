İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 13 bin 911 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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Kaynak: AA