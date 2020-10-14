İran'da koronavirüs kayıpları en yüksek seviyeye ulaştı
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İran'da koronavirüs kayıpları en yüksek seviyeye ulaştı

14.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:39
İran'da koronavirüs kayıpları en yüksek seviyeye ulaştı

İran'da koronavirüs günlük can kayıpları ve vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İran'da koronavirüs günlük can kayıpları ve vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte 4 bin 830 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu, 279 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu. Hem günlük ölümlerin hem vaka sayılarının, salgının ilk tespit edildiği tarih olan 19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bugünkü son verilerle birlikte ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 349'a ulaşırken, toplam vaka sayısı 513 bin 219'a yükseldi.GERÇEK RAKAMLAR DAHA FAZLAİran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi,  ülkedeki gerçek ölüm sayılarının illerdeki duruma göre açıklanan rakamlardan 1,5 ila 2,2 kat daha fazla olduğunu söyledi.BEŞ ŞEHRE ARAÇ KISITLAMASI GETİRİLDİ

Salgının etkisinin yüksek olduğu beş büyükşehir Tahran, İsfahan, Meşhet, Kerec ve Urumiye'de  bu gece yarısından  başlamak üzere 3 gün boyunca araç giriş çıkışları için sınırlama getirildi. 


İran'da koronavirüs kayıpları en yüksek seviyeye ulaştı
İran'da koronavirüs kayıpları en yüksek seviyeye ulaştı
İran'da koronavirüs kayıpları en yüksek seviyeye ulaştı
İran'da koronavirüs kayıpları en yüksek seviyeye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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