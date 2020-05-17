İran'da koronavirüs gölgesinde Kadir Gecesi İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, koronavirüs gölgesinde ihya edildi.

İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, koronavirüs gölgesinde ihya edildi. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyan Tahranlılar, ramazan ayının 23. gecesini aileleriyle birlikte, İmam Sadık Camisinde ve dışında ibadet etti.

Kaynak: AA