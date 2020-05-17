İran'da koronavirüs gölgesinde Kadir Gecesi
İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, koronavirüs gölgesinde ihya edildi.
17.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:05
İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, koronavirüs gölgesinde ihya edildi. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyan Tahranlılar, ramazan ayının 23. gecesini aileleriyle birlikte, İmam Sadık Camisinde ve dışında ibadet etti.
Kaynak: AA