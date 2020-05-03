İran'da koronavirüs endişesiyle, açık hava sinemaları yeniden popüler oldu
03.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:31
İran'da koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle, başkent Tahran'daki Milad Kulesi otopark alanında açık hava sineması kuruldu.
İran'da koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle, başkent Tahran'daki Milad Kulesi otopark alanında açık hava sineması kuruldu. İranlılar, otoparka gelerek yayınlanan filmi arabalarından izledi.
Kaynak: AA