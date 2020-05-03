İran'da koronavirüs endişesiyle, açık hava sinemaları yeniden popüler oldu
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İran'da koronavirüs endişesiyle, açık hava sinemaları yeniden popüler oldu

İran'da koronavirüs endişesiyle, açık hava sinemaları yeniden popüler oldu
03.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:31

İran'da koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle, başkent Tahran'daki Milad Kulesi otopark alanında açık hava sineması kuruldu.

İran'da koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle, başkent Tahran'daki Milad Kulesi otopark alanında açık hava sineması kuruldu. İranlılar, otoparka gelerek yayınlanan filmi arabalarından izledi.

İran'da koronavirüs endişesiyle, açık hava sinemaları yeniden popüler oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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