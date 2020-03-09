İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi
09.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:02
İran'da koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
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Kaynak: Euronews.com