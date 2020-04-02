İran'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 3 bin 160'a yükseldi.
İran'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.
02.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:16
İran'da, son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 875 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 50 bin 468'e çıktığını duyurdu.Taburcu edilenlerin toplam sayısı 16 bin 711, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısının ise 3 bin 956 olduğu açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA