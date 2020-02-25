: İran'da koronavirüs alarmı

25.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:49

İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmesinin ardından ülke yeni önlemler almaya başladı. Savunma Bakanlığı'nda Yabancı Ülkelerin Askeri Misyon Şefleri yapılan görüşmelerde iki ülke temsilcilerinin birbirlerinin elini almadığı gözlendi.

Kaynak: AA

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