İran'da koronavirüs alarmı
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İran'da koronavirüs alarmı

İran'da Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmesinin ardından ülke yeni önlemler almaya başladı.

25.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:49
İran'da koronavirüs alarmı

'da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamasına göre; coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselmesinin ardından ülke yeni önlemler almaya başladı. Savunma Bakanlığı'nda Yabancı Ülkelerin Askeri Misyon Şefleri yapılan görüşmelerde iki ülke temsilcilerinin birbirlerinin elini almadığı gözlendi.

Kaynak: AA


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: İran'da koronavirüs alarmı
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