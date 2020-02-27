: İran'da koronavirüs 16 can aldı; Sağlık bakan yardımcısında da Covid-19 tespit edildi

27.02.2020 07:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:42

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Ruhani 'Virüs davetsiz bir misafir gibi geldi' dedi.View on euronews

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