İran'da koronavirüs 16 can aldı; Sağlık bakan yardımcısında da Covid-19 tespit edildi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Ruhani 'Virüs davetsiz bir misafir gibi geldi' dedi.
27.02.2020 07:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:42
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, Ruhani 'Virüs davetsiz bir misafir gibi geldi' dedi.View on euronews
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Kaynak: Euronews.com