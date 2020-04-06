İran'da koronavirüs 136 can daha aldı İran'da koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 3 bin 739'a çıktı.

İran'da koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak 3 bin 739'a çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 274 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 60 bin 500'e çıktığını duyurdu.Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 24 bin 236 kişi olarak bildirildi. 4 bin 83 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA