İran'da koronavirüs 133 can daha aldı İran'da koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 133 artarak 3 bin 872'ye çıktı.

İran'da koronavirüs (Covid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 133 artarak 3 bin 872'ye çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 89 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 62 bin 589'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü, bugüne kadar toplam 211 bin 136 test yapıldığını aktardı.İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 27 bin 39 kişi olarak bildirildi. 3 bin 987 hastanın ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA