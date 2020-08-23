İran'da koronadan ölenlerin yarısı Tahran'da
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İran'da koronadan ölenlerin yarısı Tahran'da

İran'da korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 502 olurken, can kayıplarının yarısı başkent Tahran'da kayıtlara geçti.

İran'da koronadan ölenlerin yarısı Tahran'da
23.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:21

İran'da korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 502 olurken, can kayıplarının yarısı başkent Tahran'da kayıtlara geçti.

Tahran Kent Konseyi Üyesi Nahid Hodakarami, ülke geleninde korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin yüzde 50'sinin Tahran'da olduğunu belirterek, "Son 6 ay içerisinde başkent Tahran'da korona virüs nedeniyle 10 bin 200 kişi hayatını kaybetti" dedi. Bugüne kadar 20 bin 502 kişinin korona virüs salgınında hayatını kaybettiğini hatırlatan Hodakarami, kayıtlara geçilen sayılarla korona kaynaklı can kayıplarının yarısının Tahran'da yaşandığı anlamına geldiğini sözlerine ekledi. Her yaş grubunun tehlike altında olduğunu bildiren Hodakarami, İsfahan kentinde ailesi doktor olan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğine vurgulayarak, "Vatandaşlardan sosyal mesafe önlemi ve sağlık protokollerine uymalarını rica ediyoruz. Maske kullanmayı ve ellerini düzenli olarak yıkamayı unutmasınlar" ifadelerini kullandı. Hodakarami, ülke genelinde korona virüs salgınını kontrol altında tutmaya çalıştıklarını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından dün paylaşılan rakamlara göre, ülke genelinde şu ana kadar Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 20 bin 502 kişi olarak kayda geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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