İran'da korona vrüsünden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
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İran'da korona vrüsünden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

27.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:31
İran'da korona vrüsünden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.


Çin'den yayılan korona virüsü nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı da artmaya devam ediyor. Çin dışında en fazla ölümün olduğu İran'da da bilanço giderek artıyor. İranlı yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki vaka sayısının ise 141 olduğu bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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