İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi - Haberler
Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı.

22.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:40
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 21 bin 638'e, ölenlerin sayısının ise bin 685'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde bin 28 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 129'unun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 7 bin 913 kişiye ulaştığını ifade etti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Yalın Tom Hanks Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Falcao Okan Buruk Ünal Karaman Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 685'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 14:35:11. #1.15#
title