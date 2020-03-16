İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 853'e yükseldi İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 853'e yükselirken, vak'a sayısı 14 bin 991 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 853'e yükselirken, vak'a sayısı 14 bin 991 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkede ki Kovid-19 vak'alarında toplam onaylanmış vak'a sayısının 14 bin 991'e yükseldiğini açıkladı.

Kiyanuş Cihanpur son 24 saat içerisinde bin 53 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 53 yeni vak'a tespit edildi. Bunlardan 129'u hayatını kaybetti, böylece ölenlerin sayısı toplam 853'e ulaştı" dedi.

Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının başkent Tahran ve İsfahan şehrinde tespit edildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 4 bin 996 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA