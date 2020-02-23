İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
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İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, toplam vaka sayısının 43 olduğu açıklandı.

23.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:40
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, toplam vaka sayısının 43 olduğu açıklandı.


İran İletişim ve Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, şu ana kadar kesinleşmiş 43 vaka olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirtti. Cihanpur, "Dün öğleden sonradan bugün öğlene kadar 15 kişide yeni korona virüsü tespit edildi ve maalesef bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Bu 15 kişinin 7'si Kum şehrinde, 4'ü 'da, 2'si Gilan'da, 1'i merkez eyalette ve 1'i de Tonekabun'da olmak üzere kesinleşmiş vakalara eklenmiştir" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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