İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 724'e yükseldi İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 724'e yükselirken, vaka sayısı 13 bin 938 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 724'e yükselirken, vaka sayısı 13 bin 938 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 13 bin 938'e, ölenlerin sayısının ise 724'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, bunlardan 113'ünün hayatını kaybettiğini belirtti. Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 251 yeni vaka ile İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini ifade ederek, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 4 bin 590 kişiye ulaştı" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA