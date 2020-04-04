İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükseldi İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükselirken, vaka sayısı 55 bin 743 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükselirken, vaka sayısı 55 bin 743 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs ölü ve vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 55 bin 743'e, ölenlerin sayısının ise 3 bin 452'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 560 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 158 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 19 bin 736 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur şu anda hastanelerde 4 bin 103 kişinin durumlarının ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyledi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA