İran'da korona virüsü vaka sayısı 5'e yükseldi

20.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:39

İran'da korona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiği belirtilirken virüs taşıyanlardan birinin doktor olduğu açıklandı.



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi. Cihanpur, "Kum şehrinde 2 ve Erak şehrinde 1 kişinin korona virüsüne yakalandığı teşhis edildi. Ülke genelinde korona virüsüne yakalanan kişi sayısı 5 oldu" ifadelerini kullandı. Cihanpur ayrıca, Erak şehrinde korona virüsüne yakalanan kişinin doktor olduğunu kaydetti.



İran Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kum şehrinde tüm okulların Cumartesi günü için de tatil edildiği bildirildi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla korona virüsü ile mücadele merkezi kuruldu. - TAHRAN

Kaynak: İHA