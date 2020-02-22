İran'da korona virüsü salgınında ölü sayısı 5'e yükseldi

22.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:01

İran'da korona virüsü salgını nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 28'e yükseldi.



İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur korona virüsünden ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini söyleyerek, "Grip benzeri semptomlarla sağlık merkezlerine başvuran binlerce kişiden 28 tanesinde korona virüsü tespit edildi" ifadelerini kullandı. Kiyanuş Cihanpur, "Şu ana kadar hastaneler ve sağlık merkezlerine müracaat eden binlerce kişiye yapılan testler sonucunda 785 kişi korana virüs şüphesi ile gözlem altına alındı. Geçtiğimiz gün içerisinde 18 onaylanmış vakanın 28'e yükseldiği tespit edildi. Korona virüs tespit edilen 10 yeni hastanın 8'i Kum şehrinde ve Tahran'da müşahede altında tutulan diğer 2 hastanın da Kum şehrinden Tahran'a geldiği tespit edilmiştir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA