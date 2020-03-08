İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin... - Haber
İran, Güncel

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin...

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi.

08.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:36
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin...

İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin 566'ya, taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134'e yükseldiği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Berkay Şahin İsmail Kartal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e, toplam vaka sayısının 6 bin... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:15:19. #1.14#