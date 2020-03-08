İran'da korona virüsü nedeniyle boşanma davalarına bakılmayacak
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İran, Güncel

İran'da korona virüsü nedeniyle boşanma davalarına bakılmayacak

İran'da artan korona virüsü nedeniyle İran'da yıl sonu olarak kabul edilen 20 Mart tarihine kadar boşanma davalarına bakılmayacağı açıklandı.

08.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:33
İran'da korona virüsü nedeniyle boşanma davalarına bakılmayacak

İran'da artan korona virüsü nedeniyle İran'da yıl sonu olarak kabul edilen 20 Mart tarihine kadar boşanma davalarına bakılmayacağı açıklandı.


İran Mazenderan eyaleti Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Ferzad Goherdehi, ülkede artan korona virüsü tehdidine karşı alınan önlemlere ek olarak, boşanma davalarına da geçici bir süre bakılmayacağını açıkladı. Sosyal Hizmetler kurumu olarak boşanmak isteyen ve boşanma sırası bekleyen çiftlere sunulan sosyal hizmetlerin geçici süreliğine kaldırıldığını kaydeden Goherdehi, kararın 20 Mart tarihine kadar geçerli olduğunu belirtti.


İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü vaka sayısının 6 bin 566 ve ölü sayısının ise 194 olduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Manşet

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