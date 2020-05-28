İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
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İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 627'ye, vaka sayısının ise 143 bin 849'a yükseldiği belirtildi.

İran'da korona virüsten son 24 saatte 63 kişi öldü
28.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:30

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 627'ye, vaka sayısının ise 143 bin 849'a yükseldiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 258 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 63 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 143 bin 849'a, ölenlerin sayısının ise 7 bin 627'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 112 bin 988 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 543 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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