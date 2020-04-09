İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti
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Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 110'a yükselirken, vaka sayısı ise 66 bin 220 olarak açıklandı.

09.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:00
İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 110'a yükselirken, vaka sayısı ise 66 bin 220 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 66 bin 220'ye, ölenlerin sayısının ise 4 bin 110'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 634 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 117 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 32 bin 309 kişiye ulaştığı ifade edildi.

Cihanpur, şu ana kadar 231 bin 393 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 918 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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