İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 474'e yükselirken, vaka sayısı 71 bin 686 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 474'e yükselirken, vaka sayısı 71 bin 686 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 657 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 117 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 71 bin 686'ya, ölenlerin sayısının ise 4 bin 474'e yükseldiğini açıkladı.

İran'da korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 43 bin 894 kişiye ulaştığını ifade eden Cihanpur, şu ana kadar 263 bin 388 korona testi yapıldığını söyleyerek, "Hastanelerde 3 bin 930 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA