İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 130'a yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 130'a yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 595 vaka kaydedilirken, hastanede tedavi görenlerin sayısı da artışa geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 595 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 134 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte İran'da toplam vaka sayısının 215 bin 96'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 130'a ulaştığını açıklayan Lari, 175 bin 103 hastanın da virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI ARTIŞTA

Lari, İran'ın güneyinde yer alan Huzistan, Kirmanşah ve Hürmüzgan eyaletlerinde virüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının diğer eyaletlere göre daha fazla olduğunu belirterek, "Tahran ve Fars eyaletlerinde hastaneye yatışı gerçekleşen hasta sayısında ciddi bir artış var" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA