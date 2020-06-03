İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aştı İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 8 bin 12'ye, vaka sayısı ise 160 bin 696'ya yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 8 bin 12'ye, vaka sayısı ise 160 bin 696'ya yükseldi. Ülkede günlük bazda vaka sayısı artışa geçerken ölü sayısı ise dalgalı seyrediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 134 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 70 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 160 bin 696'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 12'ye ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 125 bin 206 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 557 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

İran'da günlük bazda ölü sayısında dalgalanma devam ederken vaka sayısındaki artış ise dikkat çekiyor. Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 134 vaka ile 70 ölüm, 2 Haziran'da 3 bin 117 vaka ile 64 ölüm, 1 Haziran'da 2 bin 979 vaka ve 81 ölüm, 31 Mayıs'ta 2 bin 516 vaka ve 63 ölüm, 30 Mayıs'ta 2 bin 282 vaka ile 57 ölüm kayda geçti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA