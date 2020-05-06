İran'da korona virüs vaka sayısı 100 bini aştı

İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 78 kişi öldü.

İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 78 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 418'e yükselirken, vaka sayısı 101 bin 650 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 101 bin 650'ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 418'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 680 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 78 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki 81 bin 587 hastanın iyileşip taburcu olduğunu söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar 531 bin 275 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 2 bin 735 kişi yoğun bakımda ve durumları ağır" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA