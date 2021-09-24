İran'da korona virüs salgınında ilk uluslararası fuar düzenlendi - Haberler
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İran'da korona virüs salgınında ilk uluslararası fuar düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İran'da korona virüs salgınında ilk uluslararası fuar düzenlendi

İran'da korona virüs salgının başlaması ile birlikte uzun bir süre yasaklanan fuarlar yeniden düzenlenmeye başlandı.

İran'da korona virüs salgının başlaması ile birlikte uzun bir süre yasaklanan fuarlar yeniden düzenlenmeye başlandı.

İran'ın başkenti Tahran'da Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı 23 Eylül tarihinde başladı. Türkiye'den 6 şirketin katıldığı fuar Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara İspanya, Brezilya, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den yabancı şirketler katılırken, yerli ve yabancı toplamda 300'ün üzerinde şirket katılım gösterdi. İran'da korona virüs salgını ile birlikte uzun bir süre yasaklanan fuarlar Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı ile yeniden düzenlenmeye başlanmış oldu. Fuar korona virüs salgını sonrasında düzenlenen ilk uluslararası organizasyon oldu.

Korona virüs salgını nedeniyle sağlık protokollerinin uygulandığı fuarda, kapalı alanda maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları uygulandı.

Türkiye'den 6 şirket fuara katıldı

Başkent Tahran'da düzenlenen Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı'na Türkiye'den gıda ve paketleme teknolojileri alanında çalışmalar yürüten 6 şirket katıldı. Türkiye'den gıda makineleri ve paketleme teknolojileri alanında fuara Ektam, Novac, Ausmakina, Uzermak, Optimak ve İmaj şirketleri katıldı.

Fuara ilişkin konuşan Ektam İhracat Müdürü Emre Toklu, İran'daki gıda fuarına 18 yıldır katıldıklarını belirterek, "İran bizim için büyük bir potansiyel. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle katılamadık. Ancak bu yıl katılmamız gerektiğini düşündük. Buradaki müşterilerimize İran'da olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Diğer yandan salgın sonrası oluşan yeni fırsatları da değerlenmek istiyoruz" dedi.

Optimak Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Muhammed Bazazian ise gıda teknolojileri üzerine çalıştıklarını belirterek, "İran bizim için önemli bir pazar. Korona virüs salgınından sonra en büyük fuara katılmış olduk" ifadesini kullandı.

İran ile Türkiye arasında ortak ticari işbirliği alanında çalışanlar yürüten Novo Nord şirketi İhracat Müdürü Hamid Nikiyan, "İran ve Türkiye arasında ticari işbirliğini arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda İran'da Mikroskop adında bir dergi çıkartıyoruz. Dergimizi İran ve Türkiye arasında ticari işbirliği ve İran'da ticari faaliyet yürütmek isteyen firmalara yardımcı olmak için hazırladık. Türkçe ve Farsça olarak yayınlanıyor" dedi.

Fuar 25 Eylül Cumartesi günü son bulacak. - TAHRAN

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