İran'da Korona virüs salgınında can kaybı 2 bin 757'ye yükseldi İran'da Korona virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 41 bin 495'e yükseldi.

İran'da Korona virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 41 bin 495'e yükseldi.

Korona virüs salgınında bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Korona virüs vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin son verileri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam vaka sayısının 41 bin 495'e, can kaybı sayısının ise 2 bin 757'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 3 bin 186 kişinin Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Cihanpur, yeni vakalardan 117'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cihanpur, yoğun bakımda tedavi gören hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğunu belirterek, toplamda 13 bin 911 hastanın iyileştirilip taburcu edildiğini bildirdi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA