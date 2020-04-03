İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin...
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi.
03.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:58
İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi. - TAHRAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA