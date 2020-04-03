İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin... İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi.

İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi. - TAHRAN Kaynak: İHA