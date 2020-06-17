İran'da korona virüs kabusu büyüyor
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İran'da korona virüs kabusu büyüyor

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölü sayılarındaki artış devam ediyor.

İran'da korona virüs kabusu büyüyor
17.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:27

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölü sayılarındaki artış devam ediyor. Son 24 saatte 2 bin 612 yeni vaka tespit edilirken, 120 yeni ölüm kayda geçti.

İran'da Covid-19 salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 612 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 120 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 195 bin 51'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 9 bin 185'e ulaştığını açıklayan Lari, toplam 154 bin 812 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

YASAKLAR YENİDEN GELEBİLİR

Ülke genelinde sosyal mesafe ve sağlık protokollerine uyulmadığını belirten İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Reisi, "Ülke genelinde sağlık protokollerine uyma oranı yüzde 78'den yüzde 23'e ve başkent Tahran'da yüzde 62'den yüzde 11'e düşmüş durumda. Virüs böyle bir ortamda daha hızlı yayılmakta" dedi.

Halkın korona virüs ile mücadeleye önem vermemesi ve sosyal mesafe önlemlerine uymaması halinde bazı iş yerleri ve mekanlara tekrardan yasak gelebileceğini söyleyen Reisi, "Korona virüs vakalarının artması ve halkın sağlık protokollerine uymaması halinde sosyal mesafe kısıtlamaları tekrar uygulanmaya başlanır. Böyle bir kararı almak istemiyoruz ancak vaka sayıları artmaya devam ederse, kısıtlamaları tekrar uygulamaya mecburuz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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