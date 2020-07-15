- İran'da korkutan yangın - İran'da korkutan yangın İran'ın Buşehr eyaletindeki bir tekne imalathanesinde çıkan yangında 7 tekne zarar gördü.

- İran'da korkutan yangın

TAHRAN - İran'ın Buşehr eyaletindeki bir tekne imalathanesinde çıkan yangında 7 tekne zarar gördü.

İran'ın Buşehr eyaletindeki bir tekne imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Buşehr Eyaleti Kriz Birimi Başkanı Cihangir Dehkani, tekne imalathanesinde çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yangına müdahale için gönderildiğini söyledi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Dehkani, yoğun rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangında 7 teknenin zarar gördüğünü belirtti.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Kaynak: İHA